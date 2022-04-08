Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

14 квітня, четвер. За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. Сьогодні о 13.00 в Храмі св. прав. Петра Калнишевського (вул. Кармелюка, 4) ми проводжаємо в останню путь нашого земляка-героя Кордополова Захара.Завдяки діям наших військових в межах доріг поруч з Нікополем й районом техніки та сил ворога немає. Ситуація стабільна, проте не нехтуйте сигналами тривоги! Почули сирену - перейдіть в укриття. Бережіть своє життя та здоров’я.Все буде Україна!