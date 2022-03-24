Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

29 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у місті не було зафіксовано. За останніми даними у Нікополь прибули й зареєструвалися понад 900 переселенців з районів країни, де тривають бойові дії - Чернігова, Маріуполя, Харкова та ін. Ми докладаємо зусиль, щоб у нас вони почували себе добре та були забезпечені всім необхідним. Дякую також усім нікопольцям, хто надав для притулку переселенців своє житло.Звертаюсь й до адміністраторів окремих груп міста у соцмережах. Сподіваюсь, що хоча б війна стане для вас приводом не публікувати відверті провокації. У своїх попередніх зверненнях я надавав розгорнуті пояснення щодо, наприклад, тієї ж гуманітарної допомоги. Тож немає сенсу розганяти перекручені факти, якщо ми, сподіваюсь, знаходимось з вами по одну сторону фронту.Зараз ми активно працюємо, щоб посилити роботу саме на гуманітарному напрямі. Це допоможе зробити певні запаси та підготуватися до ситуацій різного характеру. Я вдячний усім нікопольцях, хто допомагає продуктами харчування нашим військовим та теробороні. Ви допомагаєте наближати перемогу!Ворожих військ та техніки в рамках доріг біля міста немає, тож є надія, що вечір буде добрим, а ніч спокійною. В черговий раз нагадую, що під час сирени необхідно вжити всіх заходів для забезпечення власної безпеки.Все буде Україна!