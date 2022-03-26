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Увага! На Дніпропетровщині заборонили вихід плавзасобів громадян на Каховське водосховище


Громадянам та юридичним особам заборонено вихід на водне дзеркало Каховського водосховища з берегової лінії територіальних громад Нікопольського району Дніпропетровщині.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

Контролюватиме виконання розпорядження працівники Нікопольського районного управління поліції та органів місцевого самоврядування.

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