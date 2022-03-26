Увага! На Дніпропетровщині заборонили вихід плавзасобів громадян на Каховське водосховище

Громадянам та юридичним особам заборонено вихід на водне дзеркало Каховського водосховища з берегової лінії територіальних громад Нікопольського району Дніпропетровщині.Про це йдеться у розпорядженні начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.Контролюватиме виконання розпорядження працівники Нікопольського районного управління поліції та органів місцевого самоврядування.