Увага! На Дніпропетровщині заборонили вихід плавзасобів громадян на Каховське водосховище
Громадянам та юридичним особам заборонено вихід на водне дзеркало Каховського водосховища з берегової лінії територіальних громад Нікопольського району Дніпропетровщині.
Про це йдеться у розпорядженні начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.
Контролюватиме виконання розпорядження працівники Нікопольського районного управління поліції та органів місцевого самоврядування.
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