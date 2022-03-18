Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!
25 березня. У Нікополі все спокійно, за ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі.
Військові збройних сил та теорборона укріплюють позиції. Тому можна сподіватись, що в регіоні все також буде спокійно. В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил немає.
Бажаю усім гарного дня!
Все буде Україна!
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, telegram, twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.