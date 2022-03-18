Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

25 березня. У Нікополі все спокійно, за ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі.Військові збройних сил та теорборона укріплюють позиції. Тому можна сподіватись, що в регіоні все також буде спокійно. В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил немає.Бажаю усім гарного дня!Все буде Україна!