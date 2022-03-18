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Олександр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

25 березня. У Нікополі все спокійно, за ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. 

Військові збройних сил та теорборона укріплюють позиції. Тому можна сподіватись, що в регіоні все також буде спокійно. В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил немає.

Бажаю усім гарного дня! 
Все буде Україна!

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