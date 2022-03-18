Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

24 березня, день закінчується, у Нікополі все спокійно, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Хочу щиро подякувати нікопольцям, які об'єдналися навколо нашої спільної великої проблеми - війни. Зараз кожен на своєму місці робить все можливе, щоб наблизити нашу перемогу!На цей час ми прийняли у місті понад 500 переселенців з регіонів країни, де тривають бойові дії. Вони забезпечені житлом, отримують гуманітарну допомогу. Багато жителів міста пропонували поселити біженців у себе. І зараз кількість таких пропозицій навіть більша ніж кількість людей, які прибувають до Нікополя! Це тільки підтверджує наскільки велике у нас серце та готовність підставити плече землякам у складні часи.Місцева влада своєю чергою продовжує проводити всю належну роботу, щоб і надалі надавати необхідну допомогу переселенцям. Працюємо з міжнародними партнерами, аби люди були забезпечені гуманітарною допомогою.Завдяки військовим збройних сил ми сьогодні маємо спокій у місті. В рамках доріг біля Нікополя ворожих сил та техніки немає. Тож сподіваюсь вечір буде добрим, а ніч спокійною.Слава Україні!