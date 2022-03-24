Місто оживає: мер Покрова розповів про ситуацію та допомогу переселенцям

Ситуація в місті спокійна та контрольована. До роботи повертається бізнес. Відкриті магазини та аптеки. Без збоїв працюють комунальні підприємства.Половина ФОПів Покрова, які тимчасово закривалися, знову працюють. Відкрилися кав’ярні, невеличкі продовольчі магазини, перукарні. Місто «оживає».Наразі працюють комунальні підприємства. Є світло, газ, вода. Необхідними ліками та обладнанням забезпечені медзаклади. Школярі навчаються дистанційно. Відкриті аптеки та продовольчі магазини. На полицях є все найнеобхідне.-Містоутворююче підприємство Покровський гірничо-збагачувальний комбінат весь цей час працювало. Постійно спілкуємося з керівництвом підприємства Procter & Gambl, аби воно відновило роботу найближчим часом, – сказав міський голова Олександр Шаповал.