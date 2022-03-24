Комунальні служби Нікополя працюють стабільно

Сьогодні, 24 березня, працівники КП «Міськавтодор-1» продовжують планування узбіччя на вул. Електрометалургів для того, щоб на проїжджу частину дороги не потрапляв бруд.Також комунальники прибирають змет після зими вздовж бордюрів на вул. Електрометалургів та на вул. Херсонській.На вул. В.Усова електрики проводять монтаж лінії зовнішнього освітлення.Окрема бригада Міськавтодору зносить аварійне дерево біля багатоквартирного будинку № 212/3на вул. Шевченка. Гілки розпилюють та прибирають.Бригада КП «Міське паркове господарство» прибирає гілля, яке залишилося після санітарної обрізки дерев на Європейській площі.На вул. Г.Чорнобиля комунальники проводять обрізку старих тополь. Гілля розпилюють та вивозять.На алеї проспекту Трубників прибирають торішнє листя, а також продовжують прибирати вздовж бордюрів посипальний матеріал, який використовували зимою.У парку Металургів працівники Паркового господарства збирають торішнє листя і камені, щоб вони не заважали під час покосу трави.