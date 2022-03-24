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До Нікополя прибули та зареєструвалися 100 переселенців з районів ведення бойових дій


23 березня до Нікополя прибули та зареєструвалися 100 переселенців з районів ведення бойових дій (Маріуполя, Харкова, Бердянська, населених пунктів Херсонської та Сумської областей). Всього у місті зареєстровано 449 людей (з них 136 дітей). Вони проживають  в комфортних умовах, забезпечені харчуванням та усією необхідною допомогою.

Звертаємось до громадян, які прибули до Нікополя з інших регіонів як переселенці. Будь ласка, зверніться до Управління соціальної політики Нікопольської міської ради, щоб зареєструватися для отримання гуманітарної допомоги та речей першої необхідності. 

Додаткова інформація за телефоном: +380663365030

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