23 березня до Нікополя прибули та зареєструвалися 100 переселенців з районів ведення бойових дій (Маріуполя, Харкова, Бердянська, населених пунктів Херсонської та Сумської областей). Всього у місті зареєстровано 449 людей (з них 136 дітей). Вони проживають в комфортних умовах, забезпечені харчуванням та усією необхідною допомогою.Звертаємось до громадян, які прибули до Нікополя з інших регіонів як переселенці. Будь ласка, зверніться до Управління соціальної політики Нікопольської міської ради, щоб зареєструватися для отримання гуманітарної допомоги та речей першої необхідності.Додаткова інформація за телефоном: +380663365030