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Шановні Нікопольці! РЯТУЮЧИ СВОЄ ЖИТТЯ, ПОТУРБУЙТЕСЯ ПРО ТИХ, КОГО ВИ ПРИРУЧИЛИ І ХТО ДАВАВ ВАМ ЗАХИСТ ТА ЛАСКУ - НЕ ПОКИДАЙТЕ ВАШИХ ТВАРИН НА СМЕРТЬ!!!


Шановні Нікопольці! В даний час, у кожного з нас багато проблем спричинених війною!

Хтось гуртується і переїжзає по місту, а комусь доводиться і тимчасово покидати країну!
Ми всі, перш за все, турбуємось про дітей і батьків! 

Але, навіть у такий час, не можна забувати про найменших
 - приручених нами тварин! Трапляються випадки, що люди виїжджаючи, передають тварин знайомим, родичам. Але, трапляються випадки, коли тварин залишають на вулиці, а іноді навіть не відчиняють вольєри!

Тварини, так само як і люди, мають щоденну потребу у їжі і воді, тож замикання їх у вольєрах на довгий час, призводить до їх повільної смерті!

Також, випущені на вулицю ВЕЛИКІ собаки, не маючі їжі і не пристосовані до її добування, стають ще злішими і починають нападати на людей!

В місті створено і працює пункт по стирилізації безпритульних тварин, до якого, на час проведення процедур, потрапляють тварини. Даний пункт не розрахований на постійне утримання покинутих тварин і вже повністю переповнений!

Все перелічене може призвести до того, що комунальним службам доведеться знищувати агресивних тварин, які не винні у тому що їх покинули!

Велике прохання: РЯТУЮЧИ СВОЄ ЖИТТЯ, ПОТУРБУЙТЕСЯ ПРО ТИХ, КОГО ВИ ПРИРУЧИЛИ І ХТО ДАВАВ ВАМ ЗАХИСТ ТА ЛАСКУ - НЕ ПОКИДАЙТЕ ВАШИХ ТВАРИН НА СМЕРТЬ!!!

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