Шановні Нікопольці! РЯТУЮЧИ СВОЄ ЖИТТЯ, ПОТУРБУЙТЕСЯ ПРО ТИХ, КОГО ВИ ПРИРУЧИЛИ І ХТО ДАВАВ ВАМ ЗАХИСТ ТА ЛАСКУ - НЕ ПОКИДАЙТЕ ВАШИХ ТВАРИН НА СМЕРТЬ!!!

Шановні Нікопольці! В даний час, у кожного з нас багато проблем спричинених війною!Хтось гуртується і переїжзає по місту, а комусь доводиться і тимчасово покидати країну!Ми всі, перш за все, турбуємось про дітей і батьків!Але, навіть у такий час, не можна забувати про найменших- приручених нами тварин! Трапляються випадки, що люди виїжджаючи, передають тварин знайомим, родичам. Але, трапляються випадки, коли тварин залишають на вулиці, а іноді навіть не відчиняють вольєри!Тварини, так само як і люди, мають щоденну потребу у їжі і воді, тож замикання їх у вольєрах на довгий час, призводить до їх повільної смерті!Також, випущені на вулицю ВЕЛИКІ собаки, не маючі їжі і не пристосовані до її добування, стають ще злішими і починають нападати на людей!В місті створено і працює пункт по стирилізації безпритульних тварин, до якого, на час проведення процедур, потрапляють тварини. Даний пункт не розрахований на постійне утримання покинутих тварин і вже повністю переповнений!Все перелічене може призвести до того, що комунальним службам доведеться знищувати агресивних тварин, які не винні у тому що їх покинули!Велике прохання: РЯТУЮЧИ СВОЄ ЖИТТЯ, ПОТУРБУЙТЕСЯ ПРО ТИХ, КОГО ВИ ПРИРУЧИЛИ І ХТО ДАВАВ ВАМ ЗАХИСТ ТА ЛАСКУ - НЕ ПОКИДАЙТЕ ВАШИХ ТВАРИН НА СМЕРТЬ!!!