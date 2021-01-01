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Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!


Перш за все дякую усім, хто відгукнувся на прохання допомогти у пошуці сирен для системи оповіщення! Ми продовжимо покращувати її роботу.

Надзвичайних ситуацій на цей час у місті не траплялось, є передумови, що ніч теж буде спокійною, але не забуваймо про сигнал сирен, який сповіщає про небезпеку.

Закликаю усіх з повною серйозністю віднестись до комендантської години (діє з 20.00 до 06.00), на її час знаходьтеся або вдома, або в укритті! Ви повинні зрозуміти, що в часи війни порушника режиму прийматимуть за мародера чи учасника ДРГ. Не потрібно пояснювати, які наслідки чекатимуть на таку особу.

Знаходитись на вулиці в час комендантської години можна тільки для переходу в укриття у випадку спрацювання сирени!

Спокійної нам ночі!

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