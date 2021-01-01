Обращение к Российским военным которые еще не зашкварились. Українські військові звернулися до російських окупантів



Обращение к Российским военным которые еще не зашкварились. Українські військові звернулися до російських окупантів

Обращение к Российским военным которые еще не зашкварились. Українські військові звернулися до російських окупантів

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