Наши пацаны возвращаются из заграницы защищать Украину. Скоро будем в одном строю. Слава Украине! (видео)
Никопольчанин Даниил возвращаясь из Словакии защищать Украину обращается к Никопольчанам, Марганчанам, Покровчанам. Скоро будем в одном строю. Мы выстоим, мы победим! Слава Украине!
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