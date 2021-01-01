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Наши пацаны возвращаются из заграницы защищать Украину. Скоро будем в одном строю. Слава Украине! (видео)


Никопольчанин Даниил возвращаясь из Словакии защищать Украину обращается к Никопольчанам, Марганчанам, Покровчанам. Скоро будем в одном строю. Мы выстоим, мы победим! Слава Украине!


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