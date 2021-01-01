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Російські війська підходять до Енергодару і розміщують Гради в напрямку Запорізької АЕС, - МВС


Радник голови МВС України Вадим Денисенко заявив, що російські окупаційні війська в Запорізькій області підходять до Енергодару і починають розміщувати РСЗВ Град у напрямку Запорізької АЕС.

Про це Вадим Денисенко повідомив під час брифінгу.

Радник наголосив, що Україна вже звернулася до міжнародної спільноти і повідомила про загрозу того, що росіяни почнуть обстрілювати Запорізьку АЕС.

«Ми не допустимо цього, наші ЗСУ, Нацгвардія, тероборона робитимуть все, щоб знищити ворога, але ми маємо бути готові до всього», — додав він.

Джерело: ua.news

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