Російські війська підходять до Енергодару і розміщують Гради в напрямку Запорізької АЕС, - МВС

Радник голови МВС України Вадим Денисенко заявив, що російські окупаційні війська в Запорізькій області підходять до Енергодару і починають розміщувати РСЗВ Град у напрямку Запорізької АЕС.Про це Вадим Денисенко повідомив під час брифінгу.Радник наголосив, що Україна вже звернулася до міжнародної спільноти і повідомила про загрозу того, що росіяни почнуть обстрілювати Запорізьку АЕС.«Ми не допустимо цього, наші ЗСУ, Нацгвардія, тероборона робитимуть все, щоб знищити ворога, але ми маємо бути готові до всього», — додав він.