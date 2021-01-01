ВСЕ НОВОСТИ:

Увага!!! По місту пересуваються підозрілі автомобілі, можливо ДРГ


Потрібна ваша допомога у Нікополі та районі.
НОМЕРА МАШИН ДРГ:
Міцубісі біла - АР 5320 ІІ
Таврія червонам - АЕ1451 ЕС
Нива зелена - АЕ 5173 МК
Шкода срібна - АЕ 2289 АВ
У разі виявлення підозрілих осіб або невідомих предметів у Нікополі або на території району відразу дзвоніть до поліції за номерами:
(050) 450-91-40 або «102».
Також
НАШІ ТЕЛЕФОНИ ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ:
Волонтерський координаційний центр - 0665635112
Поліція - (050) 450-91-40 або 102
СБУ - 0800501482
Виконком - 0800504105
Долучайтесь до нашої групи та ставайте волонтерами нашої команди - ДОПОМОГА ЗАХИСНИКАМ НІКОПОЛЯ!
Підтримай нашу ТРО: Карта Ощадбанку: 5167803227754798
ЗРОБІТЬ РЕПОСТ ТА ЗАПРОСІТЬ ДРУЗІВ!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.