Увага!!! По місту пересуваються підозрілі автомобілі, можливо ДРГ

Потрібна ваша допомога у Нікополі та районі.
НОМЕРА МАШИН ДРГ:
Міцубісі біла - АР 5320 ІІ
Таврія червонам - АЕ1451 ЕС
Нива зелена - АЕ 5173 МК
Шкода срібна - АЕ 2289 АВ
У разі виявлення підозрілих осіб або невідомих предметів у Нікополі або на території району відразу дзвоніть до поліції за номерами:
(050) 450-91-40 або «102».
Також
НАШІ ТЕЛЕФОНИ ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ:
Волонтерський координаційний центр - 0665635112
Поліція - (050) 450-91-40 або 102
СБУ - 0800501482
Виконком - 0800504105
Долучайтесь до нашої групи та ставайте волонтерами нашої команди - ДОПОМОГА ЗАХИСНИКАМ НІКОПОЛЯ!
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