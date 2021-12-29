Продовжимо дитинство - напишемо листа Діду Морозу
Сьогодні ми серйозні, дорослі та ділові люди, які вічно кудись поспішають, вирішують важливі справи.
Але кожен із нас хоч на мить хотів би повернутися у дитинство.
Так може давайте повіримо у диво та напишемо листа Діду Морозу від дорослих дітей.https://www.facebook.com/groups/citynikopol/permalink/4702481799786896/
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