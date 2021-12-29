Продовжимо дитинство - напишемо листа Діду Морозу

Сьогодні ми серйозні, дорослі та ділові люди, які вічно кудись поспішають, вирішують важливі справи.Але кожен із нас хоч на мить хотів би повернутися у дитинство.Так може давайте повіримо у диво та напишемо листа Діду Морозу від дорослих дітей.