Марина Ковалева: Территория школы, действительно, должна быть безопасной для детей (видео)



Марина Ковалева: Территория школы, действительно, должна быть безопасной для детей

Марина Ковалева: Территория школы, действительно, должна быть безопасной для детей

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую