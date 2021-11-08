С 1 ДЕКАБРЯ В УКРАИНЕ ВЫРАСТУТ НАЛОГИ

В Украине с 1 декабря 2021 года вырастут и налоги для «ФОП»: станет выше и Единый налог, и Единый социальный взнос (ЕСВ).Связано это с ростом прожиточного минимума. Так, для трудоспособных лиц он вырастет до 2481 гривны в месяц. Вырастет и минимальная зарплата (6500 гривен в месяц).Так, «ФОПы» 1, 2 и 3 групп с 1 декабря будут платить ЕСВ в размере 1430 гривен в месяц.Предприниматели первой группы с 1 декабря будут платить Единый налог в размере 248 гривен в месяц. Для предпринимателей второй группы Единый налог достигнет 1300 гривен в месяц, а для предпринимателей третьей группы ставка Единого налога будет равна 5% от дохода или 3% от дохода +НДС.