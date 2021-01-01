АТ «Укрзалізниця» розгорнуло на залізничних вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19

Від 21 жовтня 2021 року на найбільших залізничних вокзалах країни працюють пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19. Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату.
Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн.
Агентом залізниці в проведенні експрес-тестування стала «Медична лабораторія CSD», саме ця компанія запропонувала найвигіднішу вартість послуг.
Крім цього, відсьогодні починають працювати пункти безкоштовної вакцинації на 5 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.
Надалі АТ «Укрзалізниця» планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.
Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінет Міністрів України №1236 з 21 жовтня 2021 року змінюються правила перевезень пасажирів під час карантинних обмежень. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за умови наявності у пасажирів
- сертифікату про вакцинацію (паперового або в додатку «Дія»), або документу про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або
-негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
Джерело :Прес- центр Укрзалізниці