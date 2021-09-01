УВАГА! 01 жовтня 2021 року до 22-00 години 03 жовтня 2021 року КП «НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ» проводитиме ремонтні роботи та дезінфекцію на водопровідних мережах і водоочисних спорудах міста

У період з 23-00 години 01 жовтня 2021 року до 22-00 години 03 жовтня 2021 року КП «НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ» проводитиме ремонтні роботи та дезінфекцію на водопровідних мережах і водоочисних спорудах міста, з повною зупинкою водопостачання мешканцям Нікополя, а також сел: Кам’янське, Приміське, Південне, Чкалове та Олексіївка.З 05-00 години 03 жовтня 2021 року до 22-00 години 03 жовтня 2021 року вода подаватиметься з підвищеною дозою хлору під тиском. Звертаємо особливу увагу мешканців, що на даний період користування водою для питних потреб суворо заборонено.
Просимо мешканців завчасно запастися питною водою для користування на період часу з 23-00 години 01 жовтня 2021 року до 22-00 години 03 жовтня 2021 року.
Для забезпечення ефективності дезінфекції водопровідних мереж та попередження засмічення фільтрів приладів обліку водоспоживання не рекомендується відкривати крани подачі холодної води з 05-00 години 03 жовтня 2021 року до 12-00 години 03 жовтня 2021 року. З 12-00 години 03 жовтня 2021 року необхідно відкрити крани, вентилі та інші запірні пристрої, для скиду через внутрішні мережі залишкової хлорної води.
Звертаємо Вашу увагу на те, що:
від 05-00 години 03 жовтня 2021 року подаватиметься вода з підвищеною дозою хлору, використовувати воду для питних потреб суворо заборонено!
З 22-00 години 03 жовтня 2021 року питне водопостачання буде відновлено.
Просимо вибачення за тимчасово заподіянні незручності.
Інформаційна служба міськводоканалу