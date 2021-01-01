У Нікополі зупинився арт-караван “Чумацький шлях”

Від Києва до Криму (КПВВ «Каланчак»)25 серпня в Києві стартувала всеукраїнська культурно-мистецька подія — арт-караван «Чумацький шлях».Маршрут довжиною 1250 км буде прокладено через 4 області України по історичному торговому шляху, яким їздили чумаки в Крим за товарами.І вже сьогодні ми на власні очі побачили відтворення тієї події. Адже тут у Нікополі пролягав знаменитий транзитний Соляний або Чумацький шлях з Криму.Перша згадка про Нікополь датується 1594 роком. Воно зафіксовано в щоденнику австрійського дипломата, військового діяча і мандрівника Еріха Лясоти - посла імператора Священної Римської імперії Рудольфа II. Пізніше на території нинішнього міста виникає одна із козацьких фортець, яка отримає назву Микитинська Січ. Датою заснування вважається 1638 рік.Єрфан Кудусов організатор заходу поділився з нами про цей масштабний мультидисциплінарний проект.Багато було представлено робіт різних майстрів : витинанки з папіру, шпону та соломи; національні костюми, прикраси, художня обробка металу, кераміка, вишивка, ткацтво та ще нас пригостили справжньою кримськотатарською кавою з сіллю зварену на кварцевому піску.І вже ввечері відбудеться просто неба кінопоказ першого українського німого чорно-білого фільму «Алім», знятого у 1926 році.