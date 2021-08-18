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«Нікополь» у меншості обіграв «Кристал» з рахунком 2:0

«Нікополь» у меншості обіграв «Кристал» з рахунком 2:0 🎉🎉
Перший тайм закінчився нічиєю і вилученням на 35-й хвилині за друге попередження захисника Назара Сидоренко @naz_sidorenko_02  🟥😕


У другому таймі, не дивлячись, на те, що нікопольці грали в меншості, «Кристал» двічі доволі просто помилився в обороні.
На 80-й хвилині перший м’яч у ворота суперника забив Ярослав ГОМЕНКО @yarik_gomenko 💪
І вже через 6 хвилин, свій четвертий м’яч у цьому сезоні забив Богдан ГОРА @bodyan_10 💪💪💪💪

З рахунком 2:0 «Нікополь» здобув путівку у третій раунд Кубка України🎉🎉🎉

Вже завтра відбудеться жеребкування і ми дізнаємося свого наступного суперника у Кубковій гонці 🎲🏆

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