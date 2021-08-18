«Нікополь» у меншості обіграв «Кристал» з рахунком 2:0

«Нікополь» у меншості обіграв «Кристал» з рахунком 2:0

Перший тайм закінчився нічиєю і вилученням на 35-й хвилині за друге попередження захисника Назара Сидоренко @naz_sidorenko_02





У другому таймі, не дивлячись, на те, що нікопольці грали в меншості, «Кристал» двічі доволі просто помилився в обороні.

На 80-й хвилині перший м’яч у ворота суперника забив Ярослав ГОМЕНКО @yarik_gomenko

І вже через 6 хвилин, свій четвертий м’яч у цьому сезоні забив Богдан ГОРА @bodyan_10





З рахунком 2:0 «Нікополь» здобув путівку у третій раунд Кубка України



