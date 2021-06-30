На Дніпропетровщині американські лікарі допомагатимуть оперувати дітей з важкими травмами

«Це дуже важливий проєкт. Він показує, що любов до дітей долає будь-які кордони та відстані. Для нас велика честь приймати висококваліфікованих фахівців на Дніпропетровщині, у провідній дитячій лікарні», – зазначив Володимир Орлов.
З 12 до 19 вересня у Дніпрі працюватиме Виїзна міжнародна клініка «Лікарі об’єднуються для допомоги дітям». Зокрема, професор Гарвардської медичної школи, лікар одного з найбільших медзакладів США – Масачусетської лікарні у Бостоні Генадій Фузайлов.
«Вдячний керівництву області та міста, що підтримали цю ініціативу. У нашій команді – фахівці з різних штатів. Бажання кожного – допомогти дітям з України. Хочемо, щоб якнайбільше людей дізналося про цей проєкт та звернулися до нас», – сказав медичний директор міжнародної клініки Генадій Фузайлов.
За 5 днів роботи американські хірурги допоможуть прооперувати 35 дітей від кількох місяців до 18 років. Робитимуть операції пацієнтам з контрактурами та рубцями після опікової хвороби, вродженими аномаліями верхніх кінцівок . Усе – безкоштовно.
«Цей проєкт дуже потрібен дітям. Маленькі пацієнти з усієї країни зможуть скористатися унікальним шансом. Отримати медичну допомогу від найкращих лікарів США», – сказав міський голова Борис Філатов.
Для роботи колег зі США в обласній дитячій лікарні виділили окремий поверх. Там підготували блок інтенсивної терапії – операційні, перев’язувальні, палати реабілітації. А ще – необхідне обладнання.
«За рік у медзакладі проходять лікування майже 300 дітей зі складними опіками. Для нашої лікарні велика честь обмінятися досвідом з колегами зі США», – сказав генеральний директор Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Олексій Власов.
Записатися на участь у програмі можна упродовж місяця. Щоб отримати додаткову інформацію та подати заявки, слід звернутися до департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА чи обласної дитячої лікарні.
Або за телефоном: 067 314 52 21, координатор проєкту Мирослава Децик.
Джерело: adm.dp.gov.ua