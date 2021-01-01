Питання головному спеціалісту відділу земельних ресурсів щодо надання вільних земельних ділянок учасникам АТО / ООС
Завтра, 2 липня, журналіст газети "ГОРОД Никополь" поставить питання головному спеціалісту відділу земельних ресурсів щодо надання вільних земельних ділянок учасникам АТО / ООС.
Інтерв'ю буде сформовано з ваших питань, Шановні учасники АТО / ООС і члени їх сімей та опубліковано в групі "Центр допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей" Нікопольської міськради
І так, від вас питання: https://www.facebook.com/groups/831968740755874/permalink/842579893028092/
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