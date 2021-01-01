Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр: До відома жителів Дніпропетровської області





Лабораторія матеріалів, речовин і виробів Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичний центру МВС України на замовлення фізичних і юридичних осіб надає послуги зпроведеннясудових експертиз та експертних досліджень за наступними напрямками:





Дослідження спиртовмісних сумішей вирішує наступні запитання: Чи містить надана рідина етиловий спирт, якщо так, то який його вміст?; Чи відповідає надана рідина вимогам діючого державного стандарту на даний вид продукції?; Яким способом (заводським чи кустарним) виготовлена надана рідина?; Чи являється вилучена рідина спиртним напоєм домашнього виготовлення?. Дослідження спиртовмісних сумішей не вирішує питань щодо небезпеки алкогольних напоїв для життя та здоров’я людини та наслідків вживання алкогольних напоїв для життя та здоров’я людини.





Дослідження лакофарбових матеріалів та покрить. Експертиза лакофарбових матеріалів та покрить проводиться з метою: розпізнавання та встановлення належності речовини, що досліджується, до лакофарбових матеріалів; встановлення спільної родової (групової) належності об’єктів, що порівнюються; ідентифікації або диференціації певного пофарбованого предмета; визначення способу пофарбування певного предмета (заводський чи кустарний); визначення кольору лакофарбових матеріалів; виявлення нашарувань на предметах-носіях.





Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них вирішує наступні запитання: Чи мають волокна-нашарування спільну родову (групову) належність з волокнами, які входять до складу конкретного предмету?; Чи є на предметі (або іншому предметі) сторонні волокна-нашарування?; Чи мають виявлені волокна-нашарування спільну родову (групову) належність з волокнами, які входять до складу конкретного предмету одягу (надається предмет)?.





Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів. Експертиза нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів проводиться з метою: віднесення речовини до нафтопродукту або пально-мастильного матеріалу; виявлення слідів нафтопродуктів або пально-мастильних матеріалів на предметах (наприклад, в пожежному смітті, в каналі ствола вогнепальної зброї). Типовими запитаннями, які ставляться перед експертами є: Чи є (вказуються речовини, надані на дослідження) нафтопродуктами або пально-мастильними матеріалами, якщо так, то якими саме?; Чи є на представлених об’єктах (вказуються предмети-носії, які надаються) сліди нафтопродуктів або пально-мастильних матеріалів, якщо так, то яких саме?; Чи мають (вказуються речовини, які порівнюються) між собою спільну родову (групову) належність?.





Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Типовими запитаннями, які ставляться перед експертами є: Чи містять надані на дослідження об’єкти наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори, якщо так, то які саме, та яка їхня маса?; Чи містять надані на дослідження рослини наркотичні чи психотропні речовини?; Якщо так, то до якого виду (роду) рослин вони відносяться?; Чи є на представлених об’єктах (предметах) сліди (залишки, нашарування) наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів?; Якщо так, то яких і яка їх маса?.





Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів вирішує питання щодо віднесення медичних препаратів до сильнодіючих або отруйних лікарських засобів. Типовими запитаннями, які ставляться перед експертами є: Чи містять представлені на дослідження об’єкти отруйні або сильнодіючі лікарські засоби?; Якщо так, то які саме?; Яка маса діючої речовини в складі наданих на експертизу лікарських засобах?.





Повідомляємо, що лабораторією досліджень матеріалів, речовин та виробів Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичний центру МВС України надається послуга по виявленню органічних компонентів із використанням методу газової хроматографії з мас-селективним детектуванням, отримання мас-спектрів для потреб громадян, наукових робіт та інше.

Б

ільш детальна інформація на сайті Дніпропетровського НДЕКЦ МВС (ndekc.dp.ua), або за телефоном телефону - (056) 732-16-93 (відділ документального забезпечення, м. Дніпро, тупик Будівельний, 1).

Дніпропетровський науково-дослідний

експертно-криміналістичний центр