Кліп на пісню "Війна курва"
Просто що б не забували. На пісню "Війна курва" наклав відео з деяких своїх зйомок в зоні АТО, де знаходив земляків
https://www.facebook.com/100001389104493/videos/4272785119444416/
Джерело: "Центр допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей"
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