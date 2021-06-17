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Кліп на пісню "Війна курва"


Просто що б не забували. На пісню "Війна курва" наклав відео з деяких своїх зйомок в зоні АТО, де знаходив земляків 

https://www.facebook.com/100001389104493/videos/4272785119444416/​​​

Джерело: "Центр допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей"


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