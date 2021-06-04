Солдати строкової служби відвідали Музей бойових дій на Сході України (фото)

Джерело: "Центр допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей" Нікопольської міськради

Захисники України, які пройшли горнило війни на Донбасі, є прикладом для усіх військовослужбовців нашої держави.10 червня для представників військової частини А0593, яка дислокується на території Нікополя, було організовано екскурсію до музею бойових дій на сході України.Її ініціаторами виступило керівництво військової частини, яке відзначає важливість такої форми патріотичного виховання молодих солдатів, які лише нещодавно прибули до частини.Військовослужбовці оглянули залу музею, ознайомилися з його унікальними експонатами, вшанували пам'ять загиблих героїв.Почесну місію розповісти про музей виконав ветеран АТО Віктор Близнюк. Він наголосив на історичній місії українського народу захистити свою незалежність, відзначивши, що це є обов’язком кожного чоловіка.Віктор Олександрович поділився унікальними відео та фотографіями, що були зроблені під час служби в різних підрозділах як під час навчань, так і безпосередньо в зоні бойових дій. Дав практичні поради, від яких дійсно залежить збереження здоров’я і життя солдата. «Ви молоде покоління захисників України і завжди повинні про це пам’ятати», – наголосив Віктор Близнюк.Зустріч пройшла у теплій і товариській атмосфері, молоді солдати із задоволенням спілкувалися з ветераном. Подібні заходи планується проводити в музеї і надалі.