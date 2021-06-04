Никопольский завод ферросплавов в первом квартале увеличил выпуск своей продукции

Январь-апрель 2021 года оказался для базового предприятия Никополя более успешным, чем аналогичный период прошлого года. Напомним, что «коронавирусный» 2020-й создал немало проблем для НЗФ, связанных со снижением спроса на его продукцию.В какой-то момент заводу, на котором трудятся тысячи никопольчан и жителей региона, пришлось даже переходить на неполную рабочую неделю. Это было связано с тем, что месячное производство продукции снизилось до показателя 35 тысяч тонн. Это не позволяло обеспечить полноценную работу предприятия.В целом, в 2020 году НЗФ сократил выпуск продукции на 29,1% по сравнению с предыдущим годом — до 513,32 тыс. тонн. Тем не менее, заводу удалось сохранить коллектив и свой потенциал для дальнейшей работы.И, как показал первый квартал 2021 года, в деятельности НЗФ можно констатировать столь важную стабильность.По данным ресурса «Укррудпром» завод в январе-апреле текущего года увеличил выпуск продукции на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 200,4 тыс. тонн. Согласно информации Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) за четыре месяца НЗФ нарастил выпуск силикомарганца на 11,4% — до 181,03 тыс. тонн, ферромарганца — на 51,7%, до 19,37 тыс. тонн.Отметим, что средний месячный выпуск ферросплавов при стабильной работе предприятия — около 55-60 тыс. тонн.Будем надеяться, что позитивные тенденции первого квартала для НЗФ сохраняться и столь важное для жизни Никополя предприятие будет функционировать стабильно.