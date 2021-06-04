ВСЕ НОВОСТИ:

Никопольский завод ферросплавов в первом квартале увеличил выпуск своей продукции

Январь-апрель 2021 года оказался для базового предприятия Никополя более успешным, чем аналогичный период прошлого года. Напомним, что «коронавирусный» 2020-й создал немало проблем для НЗФ, связанных со снижением спроса на его продукцию.

В какой-то момент заводу, на котором трудятся тысячи никопольчан и жителей региона, пришлось даже переходить на неполную рабочую неделю. Это было связано с тем, что месячное производство продукции снизилось до показателя 35 тысяч тонн. Это не позволяло обеспечить полноценную работу предприятия.

В целом, в 2020 году НЗФ  сократил выпуск продукции на 29,1% по сравнению с предыдущим годом — до 513,32 тыс. тонн. Тем не менее, заводу удалось сохранить коллектив и свой потенциал для дальнейшей работы.
И, как показал первый квартал 2021 года, в деятельности НЗФ можно констатировать столь важную стабильность.

По данным ресурса «Укррудпром» завод в январе-апреле текущего года увеличил выпуск продукции на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 200,4 тыс. тонн. Согласно информации Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) за четыре месяца НЗФ нарастил выпуск силикомарганца на 11,4% — до 181,03 тыс. тонн, ферромарганца — на 51,7%, до 19,37 тыс. тонн.

Отметим, что средний месячный выпуск ферросплавов при стабильной работе предприятия — около 55-60 тыс. тонн.
Будем надеяться, что позитивные тенденции первого квартала для НЗФ сохраняться и столь важное для жизни Никополя предприятие будет функционировать стабильно.

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.