1 июня — Международный день защиты детей! Никополь! Давайте сделаем детям праздник!

Привет никопольчане!Согласны ли Вы, что нашим детям, в этом ритмичном, современном мире, полном гаджетов , агрессивных видосов и постоянной занятости родителей, не хватает элементарной, маленькой, детской радости?В преддверии дня защиты детей, давай остановимся на секундочку и подарим детям радость и улыбку!Спросишь как? Идешь ты пешей прогулкой или едешь в автобусе. Мчишься в своем авто или на вело транспорте. Найди минутку в этот день и подари ребенку шарик.Работаешь в офисе, банке, магазине или ином учреждении, укрась уличную территорию шариками и превратим наш город – в яркую территорию детской радости!Как думаешь, это порадует ребенка? Я думаю – «Да!».Вот так, находясь в любой точке города , украшаем его шариками или просто дарим детям!Ты видел этот блеск детского счастья в маленьких глазах?Ты видел эту улыбку? Все это – мгновенья счастливого детства!Давайте сделаем наш город ярче и счастливее!Никополь! Давайте сделаем детям праздник!