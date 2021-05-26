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1 июня — Международный день защиты детей! Никополь! Давайте сделаем детям праздник!


Привет никопольчане!
Согласны ли Вы, что нашим детям, в этом ритмичном, современном мире, полном гаджетов , агрессивных видосов и постоянной занятости родителей, не хватает элементарной,  маленькой, детской радости?



В преддверии дня защиты детей, давай остановимся на секундочку и  подарим детям радость и улыбку!

Спросишь как? Идешь ты пешей прогулкой или едешь в автобусе. Мчишься в своем авто или  на вело транспорте. Найди минутку в этот день  и подари ребенку шарик. 

Работаешь в офисе, банке, магазине или ином учреждении,  укрась  уличную территорию шариками и превратим наш город – в яркую территорию детской радости!

Как думаешь, это порадует ребенка?  Я думаю – «Да!».

Вот так,  находясь в любой точке города ,  украшаем его шариками или просто дарим детям! 
Ты видел этот блеск детского счастья в маленьких глазах? 
Ты видел эту улыбку? Все это – мгновенья счастливого детства!  
Давайте сделаем наш город ярче и счастливее!
Никополь! Давайте сделаем детям праздник!

Автор идеи: Оксана Зеленяк

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