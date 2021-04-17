Замість пресконференції або Чому зник Герман? (відео)

Замість пресконференції після Засідання Установчих зборів “Асоціації громад зон спостереження АЕС” або Чому зник ГерманПовне відео Засідання Установчих зборів “Асоціації громад зон спостереження АЕС” буде