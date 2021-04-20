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26 квітня – День пам’яті Чорнобильської трагедії26 квітня 1986 року на ЧАЕС сталася найбільша в історії атомної енергії аварія, яка від внутрішніх детонацій знищила 4-ий блок АЕС, і радіоактивні елементи йоду, стронцію і цезію поширилися на північну частину України, Білорусію, Прибалтику, Польщу, Швецію, Фінляндію й інші країни. З району Чорнобиля евакуйовані 175 тис. населення; кілька тижнів пізніше евакуйовані діти шкільного віку з Києва й інших населених пунктів. Чорнобильська катастрофа спричинила великі людські жертви. Чорнобиль став символом атомної небезпеки у світовому масштабі.З нагоди 35-ї річниці Дня Чорнобильської трагедії в м. Нікополь 2021року будуть проведені заходи:24 квітня 2021 року о 12:00 – у приміщенні КЗ «НКДЦ» відбудеться урочистий захід з учасниками ліквідації та потерпілими від наслідків аварії на ЧАЕС з концертною програмою та нагородження 35 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та активістів;25 квітня 20021 року о 20:30 – відбудеться захід «Запали свічу пам’яті біля пам’ятного знаку з залученням депутатів, керівництва міста, громадських діячів та інших громадських організацій;26 квітня об 11:00 - проведення мітингу до Дня Чорнобильської трагедії з залученням дитячої студії «Дебют» з виступом міні-сцени на тему «Трагедія ЧАЕС ХХст.;квітень 2021 року – у КЗ «НМБС»ЦБ проходить виставка - роздум «Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій землі», виставка - реквієм «Чорнобиль: довгий слід трагедії»;квітень 2021 року – у КЗ «НМБС»ЦБ ф № 2 проходить виставка- пам’ять «І пам’ять згадкою торкає..», відбудеться година пам’яті «Пропусти Чорнобиль крізь душу…»;квітень 2021 року – у КЗ «НМБС»ЦБ ф № 3 проходить екологічний діалог «Чорнобиль не дає про себе забути…»;квітень 2021 року – у КЗ «НМБС»ЦБ ф № 4 тематична поличка «Ударив чорний дзвін»;квітень 2021 року – у КЗ «НМБС»ЦБ ф № 6 виставка- диспут «Людина і природа: гармонія і конфлікт»;квітень 2021 року – у КЗ «Нікопольська школа мистецтв» виставка робіт учнів художнього відділення до Дня Чорнобільської трагедії;26 квітня 2021 року – у КЗ»НКДЦ»Філія №3 «Славутич» транслюватимуть відео публікацію «Чорнобильські дзвони»;26 квітня 2021 року – у КЗ»НКДЦ»Філія №3 «Оберіг» пройде кінопоказ - фільм «Зона відчудження»;26 квітня 2021 року о 16:00 – у КЗ»НКДЦ»Філія №2 «Ровесник» кінопоказ - фільм «Зона відчудження»;25-26 квітня 2021 року – на сайті Нікопольського краєзнавчого музею буде розміщена тематична виставка «Вони врятували світ від ядерної катастрофи»;серпень – вересень 2021 року - Проводитиметься День здоров’я серед учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з можливим виїздом на природу.Протягом року – проведення майстер-класів по виготовленню ляльок- мотанок, оберігів, а також вишивання та петриківського розпису. Відвідування бібліотек та виставок.