КП «Нікопольводоканал» повідомляє

Шановні абоненти!
Для надійного забезпечення питною водою споживачів та раціонального використання питної води, для якісних і правильних нарахувань за спожиті послуги, відповідно Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», та згідно Рішення виконавчого комітету НМР від 24.02.2021р. №168 «Про встановлення весняно – осіннього сезону 2021 року в місті Нікополь» затверджено графік поливу земельних ділянок під час весняно — осіннього періоду з 10 квітня по 20 вересня 2021року.
Графік поливу земельних ділянок під час весняно – осіннього періоду 2021 року.
з 00-00 до 06-00
з 09-00 до 12-00
з 21-00 до 00-00
Відповідно до викладеного, усі абоненти КП «Нікопольводоканал» зобов’язані дотримуватись затвердженого графіку поливу. У випадку відсутності можливості виконувати полив у визначений графіком час, Водоканал рекомендує абонентам встановлювати накопичувальні ємкості, заповнювати їх водою в нічні години та використовувати в міру потреби, що дозволить не порушувати графік поливу.
Ви користуєтеся водою економно і не хочете платити за встановленою добовою нормою?
Встановіть лічильники питної води і платіть тільки за фактично спожиту воду.
Звертаємо вашу увагу, що полив однієї сотки без лічильника складає 433,73 грн..
КП «Нікопольводоканал» наголошує, що своєчасні розрахунки – гарантія стабільного водопостачання та водовідведення.