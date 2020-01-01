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До уваги мешканців та гостей міста Нікополя!

31 березня 2021 року о 13 годині 55 хвилин буде проведена планова перевірка централізованої системи оповіщення населення із включенням електросирен та передачею мовного повідомлення в ефірних засобах масової інформації.

Почувши сирену, зберігайте спокій – вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує! Увімкніть радіо або телевізор, уважно прослухайте мовне повідомлення сигналу „Увага всім” (переривчасті звуки електросирени) та дійте відповідно з отриманою інформацією. Сповістіть про це сусідів, особливо людей похилого віку. 
Громадяни! Будьте уважні до повідомлень і сигналів цивільного захисту. Це врятує ваше життя, життя ваших близьких та рідних, збереже здоров’я та майно.

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