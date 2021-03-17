Александр Саюк о стратегии развития города, о планах и немного о результатах своей работы (видео 2 ч.)



Александр Саюк о стратегии развития города, о планах и немного о результатах своей работы

ч 1



ч 2

Александр Саюк о стратегии развития города, о планах и немного о результатах своей работыч 1ч 2

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