Водителям предлагают стучать друг на друга за деньги

Видео с предполагаемым нарушением ПДД можно отправить в бесплатной программе dashcamUA "Полицейский в смартфоне".Если правоохранители подтвердят вину водителя, ему выпишут штраф, то очевидцу зачислят на карту 20% вознаграждения.В Украине разработали бесплатную программу для смартфонов dashcamUA, которую прозвали "Полицейский в смартфоне". Программа записывает на видео все происходящее на дороге и в случае выявления нарушений ПДД позволяет отправить запись полиции. Некоторые водители уже начали получать штрафы благодаря этому ПО, пишет "Сегодня"."Благодаря этой программе выявляем намного больше нарушений ПДД, чем раньше. Получив заявление общественников, вызываем нарушителя в полицию, показываем ему видео с моментом нарушения. Большинство являются, признают вину и согласны оплатить штраф. При этом удивляются: как удалось их выявить?", – рассказал замначальника управления патрульной полиции города Бровары Юрий Ющенко.Технология достаточно проста. Мобильный телефон с установленным приложением постоянно записывает 30-секундные видеоклипы в циклическом режиме, поясняет сайт dashcamUA. То есть после записи первых 30 секунд видео следующие 30 секунд записываются, стирая предыдущие.Когда водитель видит нарушение ПДД на дороге, ему нужно просто кликнуть по экрану и последние 30 секунд видео будут перенесены в постоянную память приложения dashcamUa. Потом пользователь может отправить его в полицию. При этом все файлы приходят к правоохранителям анонимно. За каждое заявление и его качество отвечают операторы сервиса.Разработчики уверяют, что в системе невозможно изменить, удалить или исправить любое из представленных заявлений с видеодоказательством. Таким образом, система позиционирует себя защищенной от любых проявлений коррупции.Партнер проекта dashcamUa адвокат Иван Пятак разъяснил, что законодательство не обязывает патрульную полицию привлекать к ответственности водителей на основании видеофиксации нарушений с помощью приложения."Но мы используем закон "Об обращении граждан", в котором сказано, что полиция обязана принять заявление о любом нарушении закона. И в течение 30 дней сообщить заявителю о результатах. В большинстве случаев получаем отписки", – подчеркнул он.Минус в том, что приложение не позволяет достоверно определить, кто был за рулем в момент нарушения. Можно лишь выяснить ФИО владельца машины.На данный момент бета-версия сервиса доступна для пользователей Android. Ведется работа по созданию приложения для iOS.На втором этапе организаторы проекта планируют запустить автоматическую систему распознавания ДТП и создать центр оповещения, который бы мгновенно оказывал помощь в случае аварии.