На Запорожской ТЭС произошла авария

На Запорожской ТЭС вечером 3 февраля произошла авария, в результате которой остановились два блока и произошел аварийный сброс пара.Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Анатолий Анохин."По всем признакам — серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали — аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно — никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет — остановились насосы. На данный период — это все", - отметил депутат.Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что около 19.27 весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения, передает сайт "Актуально"."По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции сели на «ноль». Что именно стало причиной аварии, в настоящее время ЗаТЭС официйнои информации все еще не предоставила. И за полчаса электроснабжения в городе начало частично восстанавливаться. Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС - об этом сообщил начальник смены АЭС", - сказал мэр.В ОАО "Центрэнерго" рассказали, что на энергоблоке № 1 Запорожской ТЭС и № 9 Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата:"После ремонта энергоблоки будут готовы к работе в энергосистеме. Такое технологическое нарушение – нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки. Для того, чтобы сбалансировать систему ДТЭК досрочно выведен из ремонта энергоблок № 10 Криворожской ТЭС. Кроме того, по команде НЭК Укрэнерго, оперативно были включены в сеть энергоблоки № 9 и 12 Бурштынской ТЭС и № 7 Добротворской ТЭС, хотя их работа не была предусмотрена графиком нагрузки", - заявили в компании.