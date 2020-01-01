Кабмин опубликовал постановление о выплате компенсаций за повышение цен на электроэнергию

Согласно решению, ранее принятому правительством, общая сумма компенсаций составит 1,4 млрд грн.Правительство опубликовало постановление о выплате компенсаций за повышение тарифов на электроэнергию. Так, постановлением №64 от 1 февраля 2021 года Кабмин внес электроэнергию в список социально значимых товаров для государственного регулирования, утвержденных в апреле прошлого года."С целью осуществления мер, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и усиление социальной защиты отдельных категорий потребителей электрической энергии Кабинет министров Украины постановил ввести предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленную в I квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме получающих субсидию)", - говорится в постановлении.Документ предусматривает, что компенсации будут выплачивать:населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и которое по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на пониженный тариф;населению, проживающему в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и которое по состоянию на 31 декабря 2020 имело право на пониженный тариф;многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.Также документ утверждает порядок использования государственных средств для предоставления компенсации вышеуказанным категориям населения. При этом многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа назначаться жилищная субсидия будет в соответствии с законодательством без учета доходов детей.