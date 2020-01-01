В Украине в маленьких городах в 2021 году закроют набор в старшие классы



Согласно ст. 32 закона, «решение о создании коммунальных лицеев как отдельных юридицеских лиц принимают областные, городские советы (для городов с населением более 50 тысяч человек). Для образовательной деятельности коммунального лицея в его составе должны быть созданы и функционировать не менее четырех десятых классов».



Таким образом, по закону, коммунальных лицеев в Украине не может быть в сотнях городов. В Днепропетровской области это Марганец, Покров, Желтые Воды, Першотравенск и пр., не говоря уже о райцентрах, таких как: Петриковка, Соленое, Магдалиновка, Широкое, Кринички, Юрьевка, Пятихатки, Апостолово, Васильковка и др. Получается, что всем старшеклассникам нужно будет ехать учиться в Никополь, Павлоград, Кривой Рог или Днепр.



Разделения школ на три группы по западному образцу с уклоном на профильное образование старшеклассникам – именно так задумывалась реформа образования. Но в итоге после 9 классов детям придется либо же ехать в большие города, либо обучаться рабочим профессиям в ПТУ. И в первом, и во втором случае планируется, что старшеклассникам нужно будет поступать для продолжения образования. Как будет проходить поступление, пока не ясно.

Вот что говорят по этому поводу в МОН





































Источник : ​ Согласно нормам Закона «О полном общем среднем образовании», который был принят в прошлом году и начал внедряться с 2021 года, уже в этом году будет закрыт набор в старшие классы в городах с населением меньше 50 тыс. человек, передает корреспондент «Наше Місто» со ссылкой на Страна. юа.Согласно ст. 32 закона, «решение о создании коммунальных лицеев как отдельных юридицеских лиц принимают областные, городские советы (для городов с населением более 50 тысяч человек). Для образовательной деятельности коммунального лицея в его составе должны быть созданы и функционировать не менее четырех десятых классов».Таким образом, по закону, коммунальных лицеев в Украине не может быть в сотнях городов. В Днепропетровской области это Марганец, Покров, Желтые Воды, Першотравенск и пр., не говоря уже о райцентрах, таких как: Петриковка, Соленое, Магдалиновка, Широкое, Кринички, Юрьевка, Пятихатки, Апостолово, Васильковка и др. Получается, что всем старшеклассникам нужно будет ехать учиться в Никополь, Павлоград, Кривой Рог или Днепр.Разделения школ на три группы по западному образцу с уклоном на профильное образование старшеклассникам – именно так задумывалась реформа образования. Но в итоге после 9 классов детям придется либо же ехать в большие города, либо обучаться рабочим профессиям в ПТУ. И в первом, и во втором случае планируется, что старшеклассникам нужно будет поступать для продолжения образования. Как будет проходить поступление, пока не ясно.Вот что говорят по этому поводу в МОНИсточник : ​ https://nashemisto.dp.ua ​​​

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