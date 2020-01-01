У Нікополі відкрили меморіальну дошку учаснику АТО Максиму Іващенку

Сьогодні, 27 січня, відбулось відкриття меморіальної дошки на честь загиблого військовослужбовця, учасника АТО Іващенка Максима Сергійовича. Пам‘ятну дошку встановили на фасаді будівлі школи № 17.
Іващенко Максим Сергійович народився 27.06.1985 року.
Закінчив КЗ «НСЗШ І – ІІ ступенів № 17» в місті Нікополь. Здобувши освіту програміста, працював в ПАТ «Укртелеком».
Мобілізований до лав ЗСУ 25.03.2014 року та приймав безпосередню участь в Антитерористичній операції на сході України.
Молодший сержант, командир гармати 2-го самохідного артилерійського взводу 25-ї окремої повітряно – десантної бригади.
Перебуваючи у відпустці вдома загинув, рятуючи людей на воді 22.01.2015 року.
Похований в м. Нікополь на Алеї почесних поховань міського кладовища.
Указом Президента України № 53/2016 від 17 лютого 2016 року нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» (посмертно).
Рішенням Нікопольської міської ради № 12-52/VII від 19 липня 2019 року присвоєно звання «Почесний громадянин міста Нікополя» (посмертно).