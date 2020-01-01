У Нікополі працюють пункти консультування щодо підтримки електронної петиції про відновлення пільг з оплати електроенергії

☝Для допомоги мешканцям міста у підписанні електронної петиції в Нікополі розпочали роботу 10 пунтктів консультування громадян. Ви можете звернутись за вказаними адресами, де консультант допоможе підписати петицію, або надасть консультацію про те, як ви можете зробити це самостійно.
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📌1. Музей бойових дій на сході України (вул. Шевченка, 237)
Пн.-Пт
🕗8.00-17.00
Сб. Нд –вихідний
📌2. КЗ «НКДЦ» філія № 1 «Оберіг» (вул. Микитина,3)
Пн.-Пт
09.00-17.45
Сб. Нд –вихідний
📌3. КЗ «НКДЦ» філія № 2 «Ровесник» (вул. Герцгена, 31)
Пн.-Пт
09.00-17.45
Сб. Нд –вихідний
📌4. КЗ «НКДЦ» філія № 3 «Славутич» (вул. Княжна, 96)
Пн.-Пт
09.00-17.45
Сб. Нд –вихідний
📌5. Управління соціальної політики (вул. Отаманська, 2)
Пн.-Пт
08.00-17.00
Сб. Нд –вихідний
📌6. Будівля колишньої юридичної академії (пр.Трубників, 87А)
Пн.-Пт
08.00-17.00
Сб. Нд –вихідний
📌7. Виконком Нікопольської міської ради (вул.Електрометалургів, 3)
Пн.-Пт
08.00-17.00
Сб. Нд –вихідний
📌8. Школа №12 (вул.Лапинська. 254)
Пн.-Пт
09.00-15.00
Сб. Нд –вихідний
📌9. Школа №16 (вул.Довгалівська, 279)
Пн.-Пт
09.00-15.00
Сб. Нд –вихідний
📌10. Школа №18 (вул.Перемоги, 39)
Пн.-Пт
09.00-15.00
Сб. Нд –вихідний
‼️Також звертаємо увагу, що підписати електронну петицію може кожен громадянин України, незалежно від того, в якому місті він проживає.
📌Підтримати петицію можна за посиланням 👉 https://petition.president.gov.ua/petition/111158