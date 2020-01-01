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У Нікополі відкрили меморіальну дошку учаснику бойових дій на сході України Живцову Андрію Анатолійовичу

Сьогодні, 28 грудня, відбулось відкриття меморіальної дошки учаснику АТО Живцову Андрію, яку встановлено на фасаді будівлі гімназії № 7.

Живцов Андрій Анатолійович народився 30.04.1968 року в м. Нікополь.

У 1987 році закінчив Нікопольський технікум Національної металургійної академії України за спеціальністю «Електрик». Працював електриком на Нікопольському заводі феросплавів.

Добровільно вступив до лав ЗСУ 14.08.2014 року. Приймав безпосередню участь в Антитерористичній операції на сході України.

Солдат, механік – водій 17 – ї окремої танкової бригади.

Помер 28.12.2014 року від захворювання, отриманого в зоні проведення Антитерористичної операції в смт. Межова.

Похований у м. Нікополь на Алеї почесних поховань міського кладовища.

Указом Президента України № 53/2016 від 17 лютого 2016 року нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» (посмертно).

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