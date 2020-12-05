Юрий Бабинин: Кто то контролирует проекты на соблюдение Правил содержания зеленых насаждений в Никополе?

Вроде бы радоваться надо давно обещанной реконструкции тротуаров на ул. Херсонской в Никополе, но когда видишь, что деревьям там оставляют земли с птичье гнездо, радость пропадает.Моя попытка остановить строителей и заставить расширить приствольные лунки хотя бы до 1,5 м. оказалась безуспешной.Работники заявили , что так (1м.х1) предусмотрено проектом и они должны его строго придерживаться. Возникает вопрос, кто контролирует эти проекты на соблюдение Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, пункт 8.12.4 четко гласит: "На асфальтированных улицах и с другим покрытием размер обработанной приствольной лунки должен быть не менее 2 х 2 м и в районах со старой застройкой - 1,5 х 1,5 м".