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Юрий Бабинин: Кто то контролирует проекты на соблюдение Правил содержания зеленых насаждений в Никополе?

Вроде бы радоваться надо давно обещанной реконструкции тротуаров на ул. Херсонской в Никополе, но когда видишь, что деревьям там оставляют земли с птичье гнездо, радость пропадает.

Моя попытка остановить строителей и заставить расширить приствольные лунки хотя бы до 1,5 м. оказалась безуспешной.
Работники заявили , что так (1м.х1) предусмотрено проектом и они должны его строго придерживаться. Возникает вопрос, кто контролирует эти проекты на соблюдение Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, пункт 8.12.4 четко гласит: "На асфальтированных улицах и с другим покрытием размер обработанной приствольной лунки должен быть не менее 2 х 2 м и в районах со старой застройкой - 1,5 х 1,5 м".

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец 5 декабря 2020 13:17
А когда прекратится варварская обрезка деревьев по всему городу под названием "кронирование"? Этот вопрос я задавал Саюку на его встрече с избирателями. Из его ответа стало ясно что обрезать при нём будут ещё больше, чем при Фисаке. Мол, они все старые, надо резать, а то на голову упадут. Так если старые то надо под корень срезать и садить новые, а не уродливые пеньки оставлять, которые засохнут через 2 года. Но определять состояние деревьев должны специалисты, а не депутаты, которые ходят и решают что резать, а что нет. Видно, слишком выгодно продавать измельчённые ветки для отопления. Вот и превратится город постепенно в каменную пустыню. А по вечерам будем любоваться чёрным дымом с ферросплавного.
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