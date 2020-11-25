Перша сесія новообраної Нікопольської міської ради відбудеться 4 грудня !

Нікопольська міська рада

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Нікопольської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови.Повноваження новообраного міського голови та депутатів починаються з моменту складення ними присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні міської ради.Повноваження Нікопольського міського голови Андрія Фісака закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної міської ради.