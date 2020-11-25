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Перша сесія новообраної Нікопольської міської ради відбудеться 4 грудня !


Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Нікопольської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови.

Повноваження новообраного міського голови та депутатів починаються з моменту складення ними присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні міської ради.

Повноваження Нікопольського міського голови Андрія Фісака закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної міської ради.

Нікопольська міська рада

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