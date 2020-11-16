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Обращаюсь к тем кому поступают угрозы (видео)


Никопольчане, выборы пройдут, туристы покинут город, но нам тут жить давайте не будем между собой ругаться кто на каких позициях и т.д.. Время покажет. И помним: - Мы не имеем права на ошибку   

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