История которая произошла совсем недавно. Работает ли в Никополе закон "О защите животных"?



Работает ли в Никополе закон "О защите животных"?

Работает ли в Никополе закон "О защите животных"?

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую