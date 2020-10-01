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История которая произошла совсем недавно. Работает ли в Никополе закон "О защите животных"?


Работает ли в Никополе закон "О защите животных"?

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 11:38
Какие животные? У нас закон о защите людей не работает. Можно машиной сколько угодно подавить людей, а получить всего 10 лет. Да и то если огласка будет. А так отмажут. Вон, Зайцева загорает на крыше тюрьмы как на пляже. И сидеть 10 лет точно ей негде будет. Наш дебильный министр юстиции скоро все тюрьмы закроет.
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