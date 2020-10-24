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В Никополе все продолжается пересчет результатов голосования. Что то математика не бьется


В Никополе все продолжается пересчет результатов голосования. Что то математика не бьется

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 18:33
А что там считать. В Киеве и то давно посчитали сколько мест кто выиграл. С мэрскими бюллетенями давно разобрались. Значит кого-то в списках тянут за уши. Кому-то непроходному голосов докидывают.
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