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Выборы 2020: Кто займет кресло мэра Александр Саюк или Руслан Олейник?


Пока только по инсайдерской информации во второй тур на пост городского головы с небольшим отрывом выходят Александр Саюк и Руслан Олейник. 

Информация еще не точная, но с уверенностью можно сказать Сергею Старун - Спасибо за участие.
А вот кто займет кресло мэра Александр Саюк или Руслан Олейник - посмотрим

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Сегодня, 12:48
А по партиям кто победил?
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