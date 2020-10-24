Выборы 2020: Кто займет кресло мэра Александр Саюк или Руслан Олейник?

Пока только по инсайдерской информации во второй тур на пост городского головы с небольшим отрывом выходят Александр Саюк и Руслан Олейник.Информация еще не точная, но с уверенностью можно сказать Сергею Старун - Спасибо за участие.А вот кто займет кресло мэра Александр Саюк или Руслан Олейник - посмотрим