Выборы 2020: Кто займет кресло мэра Александр Саюк или Руслан Олейник?
Пока только по инсайдерской информации во второй тур на пост городского головы с небольшим отрывом выходят Александр Саюк и Руслан Олейник.
Информация еще не точная, но с уверенностью можно сказать Сергею Старун - Спасибо за участие.
А вот кто займет кресло мэра Александр Саюк или Руслан Олейник - посмотрим
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, telegram, twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
1 комментарий