У Нікополі на одній із дільниць 70-річний чоловік порвав власні бюлетені для голосування

У Нікополі за фактом пошкодження бюлетенів поліція складає адміністративний протоколНа одній із дільниць 70-річний чоловік порвав власні бюлетені для голосування.25 жовтня о 8.16 до Нікопольського відділу поліції надійшло повідомлення про те,що на одній із дільниць чоловік порвав бюлетені для голосування. Наразі працівники поліції відносно порушника складають протокол за ст.212-23 КуПАП (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування).Шановні громадяни, закликаємо вас не порушувати виборче законодавство