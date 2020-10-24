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У Нікополі на одній із дільниць 70-річний чоловік порвав власні бюлетені для голосування

У Нікополі за фактом пошкодження бюлетенів поліція складає адміністративний протокол
На одній із дільниць 70-річний чоловік порвав власні бюлетені для голосування.

25 жовтня о 8.16 до Нікопольського відділу поліції надійшло повідомлення про те,що на одній із дільниць чоловік порвав бюлетені для голосування. Наразі працівники поліції відносно порушника складають протокол за ст.212-23 КуПАП (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування).
Шановні громадяни, закликаємо вас не порушувати виборче законодавство

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 11:05
Дурак. Теперь штраф заплатит.
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