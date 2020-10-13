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С каких это пор Старун "Каменщик"?


Для партии «Пропозиція» Совсем нет предела? Как и для многого что происходит. О чем это я? А вот о чем.

На руны, символы и знаки в наше время мало кто обращает внимание, но в то же время другие люди уделяют им особое внимание.

Посмотрим на борд партии «Пропозиція» в Никополе, точнее на значки в левом нижнем углу:

- угловая  линейка и циркуль - знак Масонского общества (не хватает только литеры G).

Дальше понятно:  договорняк, фонтанчик. А на месте глалочки будет  Всевидящее око?


Не берусь судить какое отношение партия «Пропозиція» может иметь к Масонам, но не думаю что это неосознанная работа дизайнеров, не только в Никополе, не только на бордах, не только дизайнеров.

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Сегодня, 00:44
А у нас масонов навалом. Причём, есть подлинные масоны - соросня, которая нам придумала медреформу, рынок земли, запрет развивать собственную промышленность. Они лоббируют легализацию проституции, выращивание конопли, вырубку лесов и накопительную лжепенсию, которая будет стырена. А есть и такие, которые сами себя к ним причисляют вроде всяких филатовых и корбанов. Хотят урвать немножко голосов сторонников соросни. Денег на кампанию потратили немерено, а результат по Никополю будет 5-6%. И я не пойму, кто вообще собирается голосовать за Старуна? О чём эти люди думают? Был на встрече Бычкова и др. кандидатовс избирателями. Ни на один вопрос толком не ответили. Мол, мы идём в облсовет, нам не задавайте вопросы про наливайки, уродование деревьев и светофоры. Вам баcсейн или парк? Да на фиг мне тот бассейн? Чтобы новый мэр списывал миллионы на его содержание и тырил их? А парк уже есть. Только не вырубывайте его.
P. S. Кстати, Саюк на встрече тоже сказал, мол деревья, которым 50 лет надо обрезать. Они на голову упадут. Вот раньше как-то не падали. У нас всем деревьям по 50 лет и больше. Давайте все вырубаем и будем дышать дымом, которым ферросплавный загаживает город по вечерам когда фильтры открывает. Всё должны решать экологи, а не мэр и депутаты. если дерево внутри гнилое его надо спиливать, а не обчекрыжевать. Оно всё равно упадёт. А если здоровое то пусть растёт и не фиг его уродовать. Но Старун уже видит себя мэром, Саюк тоже и пофиг ему чужие мнения. А Олейник ещё год назад, видимо, себя считал избранным мэром. А встречи с избирателями во дворах для галочки. Как и когда-то прием граждан у Шипко, когда он меня с порога встретил вопросом: "Ну и что ты хочешь?"
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