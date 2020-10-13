С каких это пор Старун "Каменщик"?

Для партии «Пропозиція» Совсем нет предела? Как и для многого что происходит. О чем это я? А вот о чем.На руны, символы и знаки в наше время мало кто обращает внимание, но в то же время другие люди уделяют им особое внимание.Посмотрим на борд партии «Пропозиція» в Никополе, точнее на значки в левом нижнем углу:- угловая линейка и циркуль - знак Масонского общества (не хватает только литеры G).Дальше понятно: договорняк, фонтанчик. А на месте глалочки будет Всевидящее око?Не берусь судить какое отношение партия «Пропозиція» может иметь к Масонам, но не думаю что это неосознанная работа дизайнеров, не только в Никополе, не только на бордах, не только дизайнеров.