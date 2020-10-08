Редакция газеты "ГОРОД Никополь" существует, оплачивает хостинг, коммунальные услуги студии, выезжает по Вашим просьбам и т.д., не за счет рекламы (политической в том числе), не за счет "пожертвований" и т.п., а за счет продаж бытовой техники из Европы.
Уважаемые Никопольчане, предлагаем посетить наш Интернет магазин "Shop Никополь"
https://shop-nikopol.com.ua
и при необходимости совершить покупку или поставить "нравится", что для нас тоже важно (если конечно магазин понравился).
Практически все товары можно посмотреть, потрогать и приобрести в редакции по ул. И.Сирка 8/2 или на нашей витрине в магазине "1000 Мелочей" (Старая Часть города).
Заранее СПАСИБО!
С Уважением, Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк.