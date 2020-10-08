Заранее СПАСИБО!

С Уважением, Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк.

Редакция газеты "ГОРОД Никополь" существует, оплачивает хостинг, коммунальные услуги студии, выезжает по Вашим просьбам и т.д., не за счет рекламы (политической в том числе), не за счет "пожертвований" и т.п., а за счет продаж бытовой техники из Европы.Уважаемые Никопольчане, предлагаем посетить наш Интернет магазин "Shop Никополь"и при необходимости совершить покупку или поставить "нравится", что для нас тоже важно (если конечно магазин понравился).Практически все товары можно посмотреть, потрогать и приобрести в редакции по ул. И.Сирка 8/2 или на нашей витрине в магазине "1000 Мелочей" (Старая Часть города).