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Предлагаем посетить наш Интернет магазин "Shop Никополь"


Редакция газеты "ГОРОД Никополь" существует, оплачивает хостинг, коммунальные услуги студии, выезжает по Вашим просьбам и т.д.,  не за счет рекламы (политической в том числе), не за счет "пожертвований" и т.п., а за счет продаж бытовой техники из Европы.

Уважаемые Никопольчане, предлагаем посетить наш Интернет магазин "Shop Никополь"

https://shop-nikopol.com.ua

и при необходимости совершить покупку или поставить "нравится", что для нас тоже важно (если конечно магазин понравился).

Практически все товары можно посмотреть, потрогать и приобрести в редакции по ул. И.Сирка 8/2 или на нашей витрине в магазине "1000 Мелочей" (Старая Часть города).

Заранее СПАСИБО!
С Уважением, Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк.

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