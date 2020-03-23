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Зарегистрировано 13 кандидатов на пост городского головы Никополя

  • Донец Михаил Сергеевич - «Оппозиционная платформа "За жизнь"»
  • Журавлев Виталий Юрьевич - «Батьківщина»
  • Кириллов Александр Сергеевич - Самовыдвиженец
  • Конык Ольга Васильевна - «Наш Край»
  • Мартынов Дмитрий Олегович - Самовыдвиженец
  • Мацко Юрий Юрьевич - «Громадська сила»
  • Олейник Руслан Юрьевич - «Слуга народа»
  • Осыка Дмитрий Сергеевич - Самовыдвиженец
  • Поперечнюк Михаил Михайлович - Самовыдвиженец
  • Савченко Алексей Владимирович - «Европейская солидарность»
  • Саюк Александр Иванович - «За майбутнє»
  • Старун Сергей Владимирович - «Пропозиція»
  • Харченко Ирина Владимировна - «Блок Вилкула "Украинская перспектива"»
Источник: nikopol-mrada.dp.gov.ua

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Сегодня, 02:01
Ознакомился с опросом Актив групп по Никополю. Если хоть немного приближенные к реальности цифры то вопрос только один: что заставляет жителей города быть такими идиотами?
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